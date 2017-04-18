В Подмосковье электричка насмерть сбила байкера

У станции Быково в Раменском районе Московской области пригородный поезд насмерть сбил мотоциклиста. Байкер пересекал железную дорогу по пешеходному переходу, грубо нарушая правила дорожного движения, передает "Газета.ру".

Машинист, заметив неожиданно выехавшего на пути мотоциклиста, применил экстренное торможение, но расстояние для полной остановки было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Байкер получил несовместимые с жизнью травмы.