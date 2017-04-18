Престарелого шахматиста посадили за совращение ученицы

В Перми суд вынес приговор 76-летнему шахматисту. Он признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки, с которой проводил индивидуальные занятия, передает URA.RU.

Злоумышленника приговорили к десяти годам колонии строго режима и направили на принудительное лечение. Также суд лишил его права заниматься преподавательской деятельностью на протяжении трех лет после освобождения. Нового ученика шахматист сможет взять в 89 лет. Отмечается, что его уже судили за домогательство к ребенку, однако освободили по амнистии.