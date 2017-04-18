На железной дороге в Свердловской области ищут бомбу

Со станции Егоршино в Свердловской области поступил сигнал тревоги: дежурный обходчик обнаружил возле железнодорожных путей огнетушитель, передает URA.RU. На место выехали сотрудники полиции и МЧС.

Специалисты осматривают подозрительный предмет, а также ищут другие объекты, которые могут нести потенциальную угрозу безопасности. На движении поездов инцидент не отразился.