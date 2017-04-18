От пропавшей в Саратове пенсионерки остался скелет

На окраине Саратова обнаружили скелет женщины, передает "СарИнформ". По сохранившимся в одежде документам было установлено, что это 78-летняя местная жительница Нина Желнова, пропавшая без вести в ноябре 2016 года. Смерть с криминалом не связана, уточнил замруководителя местного отдела следственного управления Следственного комитета России Александр Мишин.
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