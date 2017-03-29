Житель Подмосковья ударил ножом шумевшего подростка

В Подмосковье 56-летний мужчина напал на 13-летнего подростка с ножом. В результате инцидента юноша получил ранение живота. Подросток госпитализирован, передает РИА Новости.

ЧП произошло в поселке Малаховка Люберецкого района. По данным следствия, мужчина поссорился с группой подростков из-за того, что они громко кричали у него под окном, вызывая на улицу девочку, которая живет в одном доме с подозреваемым.