В Петербурге электричка сбила девушку в наушниках

Электропоезд, следовавший по маршруту из Санкт-Петербурга в Сестрорецк, сбил 16-летнюю девушку на переходе через железнодорожные пути на перегоне Новая Деревня – Лахта, передает Flashnord. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, предотвратить столкновение не удалось. От полученных травм девушка скончалась на месте. Сообщается, что подросток начал переходить пути под запрещающий сигнал светофора и соответствующее звуковое оповещение. Также сообщается, что девушка была в наушниках. Правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.