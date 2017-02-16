Поезд протаранил Оку под Ставрополем

На 280-м километре железнодорожного перегона в Ипатьевском районе Ставропольского края столкнулись легковой автомобиль Ока и тепловоз, передает РИА ФАН. По словам машиниста, машина подъехала к путям под запрещающий сигнал и продолжала движение, несмотря на звуковые сигналы, которые подавал поезд. В результате тепловоз протащил машину несколько метров. 20-летний водитель Оки был доставлен в отделение реанимации с тяжелыми травмами и в состоянии комы.