Пассажир скончался после экстренной посадки в Екатиренбурге

В Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Москвы в Хабаровск. Капитан воздушного судна был вынужден принять такое решение из-за резкого ухудшения здоровья одного из пассажиров.
Мужчину сняли с рейса и забрали в больницу. Пассажир скончался по пути в медицинское учреждение, передает Ura.ru. После дозаправки лайнер вылетел в Хабаровск.
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