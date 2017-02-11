Пассажир скончался после экстренной посадки в Екатиренбурге

В Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Москвы в Хабаровск. Капитан воздушного судна был вынужден принять такое решение из-за резкого ухудшения здоровья одного из пассажиров.

Мужчину сняли с рейса и забрали в больницу. Пассажир скончался по пути в медицинское учреждение, передает Ura.ru. После дозаправки лайнер вылетел в Хабаровск.