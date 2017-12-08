Житель Рязани разобрал экс-супругу и троих детей на органы

Суд признал невменяемым убийцу бывшей жены и троих детей в Рязанской области. Экспертиза показала, что мужчина нуждается в принудительном лечении.

Тела женщины 1983 года рождения и трех ее сыновей нашли в ночь на 3 апреля 2017 года в одной из квартир в поселке Искра. Следствие возбудило дело по статье "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних, с особой жестокостью". Бывшего мужа погибшей, мужчину 1986 года рождения, задержали на месте происшествия.

Как выяснило следствие, после расторжения брака экс-супруги продолжили жить вместе с тремя малолетними детьми. Мужчина много пил, ревновал бывшую жену, они постоянно ссорились. После очередной перепалки он схватил нож. "Мужчина... ножом нанес бывшей супруге множественные удары. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Затем он поочередно стал наносить удары ножом детям. У двоих из них он извлек части внутренних органов", – приводит РИА Новости сообщение управления Следственного комитета.

Как сообщили в СК, обстоятельства совершенного преступления и личность фигуранта дела стали поводом для проведения ему психолого-психиатрической экспертизы. "Результаты экспертизы показали, что мужчина страдает психическим расстройством и ...деяние совершил в состоянии невменяемости", – констатирует следствие. Уголовное дело направлено в суд, который решит вопрос о принудительном лечении убийцы.

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