Охотник смертельно ранил знакомого во время разделки лося

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в лесном массиве Красноборского района Архангельской области, передает Flashnord. По версии следствия, во время охоты подозреваемый выстрелил по неясно видимой цели. Мужчина полагал, что в кустарнике находится лось. Однако там был его товарищ, который разделывал уже убитое им животное. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.
Актриса жестко отреагировала на предложенную певицей помощь
Рублевской диве предложили "любые деньги" за интим
Мэри Кулешова уверяет, что назад дороги нет
Машину знаменитости расстреляли