Охотник смертельно ранил знакомого во время разделки лося

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в лесном массиве Красноборского района Архангельской области, передает Flashnord. По версии следствия, во время охоты подозреваемый выстрелил по неясно видимой цели. Мужчина полагал, что в кустарнике находится лось. Однако там был его товарищ, который разделывал уже убитое им животное. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.