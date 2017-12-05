Охотник смертельно ранил знакомого во время разделки лося

В Киеве бунтует Саакашвили Олег Табаков попал в реанимацию Развод Джигарханяна Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Наряд Пугачевой довел до исступления дочь Киркорова
Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Семья Хворостовского приняла странное решение
партнеры
Вторник 5 декабря
Лента новостей
18:52
Десятки человек погибли в Индии из-за циклона
17:54
Российские добровольцы отомстили за погибших товарищей
17:38
Предателю Родченкову поставили диагноз из-за эротических фантазий
17:35
Москва возглавила рейтинг читательской грамотности PIRLS
17:19
"Мосфильм" открывает свои двери накануне Нового года
17:06
Вооруженное нападение на Гармаша в Киеве попало на видео
16:31
Зачем на Украине запретили Илью Муромца
16:30
Звезда "Дома-2" в прощальном письме набросилась на любовника
16:27
Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление
15:59
После потери ребенка Савичева покинула Россию
15:54
Солнцев попросил бесстыжего Тарасова снять трусы
15:51
Саакашвили назвали российским шпионом
15:39
Беглый олигарх жалуется на следствие
15:39
Отбитый Саакашвили объявил новый Майдан
15:33
Голуби разбираются в учении Эйнштейна
15:12
Путин предложил кабмину программу для слепых
14:50
Саакашвили сравнили с Карлсоном без пропеллера
14:41
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
14:38
Когда мусульмане захватят Европу
14:32
Как пережить пенсию
14:22
На съемках шоу "Успех" случилось жуткое происшествие
14:10
Отца и дочь нашли мертвыми после крупного выигрыша
14:08
Спасших москвичку от изнасилования отблагодарили мордобоем
14:06
Землю накрыла мощная магнитная буря
13:54
Киев репрессировал "украинца" Илью Муромца
13:42
Хирург озадачен обвисшими ушами Буйнова
13:35
Курорт в Крыму стал лучшим в мире
13:27
Радиация из США добралась до российской глубинки
13:13
Кремль припомнил Саакашвили пожеванный галстук
13:04
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
13:00
России предрекли дефицит топлива
12:51
Вычислены признаки скорой смерти
12:44
В Москве госпитализировали внучку секретаря Сталина
12:36
Где живут самые депрессивные россияне
12:33
Казаченко поражен бессовестными выходками бывшей возлюбленной
12:27
Уход за кожей в отопительный сезон
12:20
Россию поразила неуправляемая инфекция
12:16
Секретный ресторан в центре Москвы открыл двери для всех
12:13
Жертвы допинг-скандала
11:57
На севшей в лужу Собчак поставили крест
11:55
Онкоцентр Блохина заподозрили в поборах с пациентов
11:35
Орущего Саакашвили стащили с крыши в тюрьму
11:29
Новое шоу Малахова обругали еще до премьеры
11:17
Как заработать миллионы до 30 лет
11:09
В Москве мажорка на Gelandewagen промчалась по тротуару (видео)
11:06
Спецназ загнал Саакашвили на край крыши
10:55
Родившая Кожевникова попала в больницу
10:43
Как провокаторы МОК отыграются на сборной России
10:13
Как жирная пища убивает организм
10:09
Шиловская сыграла тайную свадьбу с известным актером
09:47
Миллиардеру Исмаилову предъявили обвинение в убийстве
09:37
Оскандалившаяся Шурыгина: Такой вы меня еще не видели
09:31
В России перед Новым годом взлетели цены на игрушки
08:57
Украина сжигает последние мосты с Россией
08:57
В Москве выросли тарифы на электричество
08:39
Бузова дерзко высказалась о своей свадьбе
08:30
США решили украсть славу Путина
08:28
Институту искусств хотят присвоить имя Хворостовского
08:18
Россияне ответили на ультиматум МОК
07:57
На МКАД случилась жуткая авария
01:00
Избитую Кравец приняли за элитную путану
22:14
В Корее встали на защиту российских хоккеистов
21:55
Предатель Родченков назвал имена сообщников
21:48
Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)
21:33
Зараженный ВИЧ партнер Собчак рассказал об унижениях
21:13
Парламентарии мира объявили войну наркотикам
21:10
Известного певца обвинили в воровстве
21:04
Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем
20:46
Цымбалюк-Романовская пожаловалась в прокуратуру на Джигарханяна
20:34
Где в Европе больше всего пьют
20:31
Что Вы знаете о "Доме-2"
20:24
Бывшего президента Йемена убили выстрелом в голову
20:16
Любимый мужчина Волочковой возил в Ниццу деньги чемоданами
19:40
Смертельное ДТП с ребенком в Москве попало на видео
19:18
Соблазнительные фото 31-летней королевы красоты из Москвы
19:05
Глава парламента Индонезии: мировая стабильность – заслуга Путина
18:48
Ритуальщиков предупредили о больном Табакове
18:30
Сбербанк без разрешения списывал деньги клиентов
18:27
В Чехии столкнулись два поезда
17:55
Названа дата столкновения гигантского астероида с Землей
17:52
Умер индийский актер Шаши Капур
17:50
Топ-5 туристических направлений на Новый год
17:31
Парламенты России и Узбекистана укрепляют отношения двух стран
17:28
Задержание окровавленного убийцы ребенка попало на видео
17:07
Колдун осчастливил геев в сауне
17:02
Что смотреть по телевизору в декабре
17:00
Почему НАТО не борется с наркотрафиком в Афганистане
16:55
Улюкаев сказал последнее слово
16:38
Взбешенная Шурыгина обозвала звезду "Дома-2" после скандала
16:38
"Расплывшаяся" Собчак провела благотворительный аукцион со звездами
16:32
Украина снимает последние штаны ради МВФ
16:29
Участника Олимпиады застрелили после ссоры в баре
15:57
Скандалист Ляшко удивил выходкой в ресторане (видео)
15:48
Саакашвили и нелицензионный Майдан
15:45
Биткоин потеснит печатные станки правительств
15:40
Серебренникова оставили под арестом
15:37
Улюкаеву готовят смертный приговор
15:35
Максакова поменяла Украину на Шотландию
15:31
В Колонном зале Дома союзов пройдет историческая новогодняя елка
15:25
Володин призвал парламенты мира вместе бороться с наркотиками
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
Что случилось с лицом красавицы Брежневой
Джигарханян о бывшей жене: Я оставил ей все деньги
Оглушенный Табаков из последних сил цепляется за жизнь
Регионы

Охотник смертельно ранил знакомого во время разделки лося

прочитано 459 раз

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в лесном массиве Красноборского района Архангельской области, передает Flashnord. По версии следствия, во время охоты подозреваемый выстрелил по неясно видимой цели. Мужчина полагал, что в кустарнике находится лось. Однако там был его товарищ, который разделывал уже убитое им животное. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

5 декабря 2017, 16:15

комментарии

Политика

Кремль припомнил Саакашвили пожеванный галстук
На севшей в лужу Собчак поставили крест
США решили украсть славу Путина
Володин пристыдил американских парламентариев

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" в прощальном письме набросилась на любовника
После потери ребенка Савичева покинула Россию
Солнцев попросил бесстыжего Тарасова снять трусы
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской

Проишествия

Отца и дочь нашли мертвыми после крупного выигрыша
Спасших москвичку от изнасилования отблагодарили мордобоем
Задержание окровавленного убийцы ребенка попало на видео
Пьяный пассажир с "бомбой" парализовал работу Домодедово

Lifestyle

Киев репрессировал "украинца" Илью Муромца
Назван величайший рождественский фильм в истории
Разбираетесь ли Вы в современном искусстве
Самая омерзительная сцена секса удостоилась награды
Шоу-бизнес

Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)

Актриса жестко отреагировала на предложенную певицей помощь
Шоу-бизнес

Избитую Кравец приняли за элитную путану

Рублевской диве предложили "любые деньги" за интим
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" в прощальном письме набросилась на любовника

Мэри Кулешова уверяет, что назад дороги нет
Происшествия

Вооруженное нападение на Гармаша в Киеве попало на видео

Машину знаменитости расстреляли

Гороскоп

Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем
Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года
Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года

Фоторепортажи

Жертвы допинг-скандала
Соблазнительные фото 31-летней королевы красоты из Москвы
"Расплывшаяся" Собчак провела благотворительный аукцион со звездами
Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"

Спорт

Как провокаторы МОК отыграются на сборной России
В Корее встали на защиту российских хоккеистов
Предатель Родченков назвал имена сообщников
Информатор Степанов подло провоцирует МОК на войну с Россией

Регионы

Голая хозяйка вечеринки соблазнила наряд полиции
В Приморье семилетних мальчишек призвали в армию
Безумные регионы: крыса прогрызла стену дома и украла банку шпрот
В Пензе душ Шарко лишил девственности молодую пациентку
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru