В крупном ДТП под Москвой пострадали люди

На Горьковском шоссе под Электрогорском в Московской области столкнулись три автомобиля, передает "Подмосковье сегодня". "Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован", – рассказали в региональном управлении МВД. Сообщается, что авария не создает помех для движения автомобилей. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

