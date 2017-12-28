Путин сделал заявление о теракте в Петербурге

Президент России выступил с заявлением по поводу взрыва в Санкт-Петербурге. Владимир Путин назвал трагедию в супермаркете терактом.

В Санкт-Петербурге 27 декабря произошел теракт, заявил Владимир Путин. Российский президент выступил на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии, перед Flashnord.

"Вчера в Петербурге был совершен террористический акт, а совсем недавно ФСБ пресекла еще одну попытку теракта. Дал указание директору ФСБ при работе с бандитами при задержании действовать в рамках закона. Только закона! Но при угрозе жизни и здоровья наших офицеров – действовать решительно. В плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", – заявил Путин. Трансляцию вел телеканал RT.

Как писали Dni.Ru, взрыв в одном из торговых центров Северной столицы прогремел накануне вечером. Преступники использовали самодельное устройство. "Мы знаем, что в Питере есть ряд законспирированных, или спящих террористических ячеек. Не исключено, что одна из них проснулась. По большинству показателей это явно делали профессионалы", – заявили в спецслужбах.

По данным Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, использовалось самодельное устройство, эквивалентное 200 граммам в тротиловом эквиваленте. Бомбы такой мощности применялись при атаке на "Макдоналдс" в Северной столице в феврале 2007 года. Тогда несколько посетителей ресторана получили ранения. Кроме того, террористы использовали взрывпакеты мощностью 200 граммов тротила при подрыве жилого дома в Воронеже в ноябре 2007-го.

По последним данным, десять человек были госпитализированы, угрозы их жизни нет. Одного уже выписали из больницы. Шестеро остаются в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном.



Появилось и видео с предполагаемым организатором взрыва в "Перекрестке". Получены приметы подрывника. Мужчина оставил рюкзак в камере хранения за полчаса до взрыва, после чего ушел.



