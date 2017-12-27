В петербургском магазине взорвалась любимая бомба террористов

По предварительным данным сила взрыва в камере хранения магазина в Санкт-Петербурге составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. На месте детонации нашли шарики из подшипников.

Об этом рассказал агентству "Интерфакс" источник близки к следствию. "По предварительной информации, мощность взрыва составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте". Еще в 2010 году сотрудник прокуратуры рассказал "Росбалту", что такая мощность взрыва чаще всего используется именно террористами. "Дело в том, что взрывное устройство такого формата – не больше спичечного коробка, который легко можно положить в карман, и он не будет заметен", – сообщил эксперт.

Пожелавший остаться неназванным сотрудник прокуратуры подчеркнул, что несмотря на компактные размеры, заряд мощностью 200 грамм тротила может спровоцировать сильные разрушения: "200 грамм тротила способны разорвать рельс, в клочки разнести автомобиль, ранить или убить".

"Росбалт" сообщает, что взрывные устройства такой мощность использовались при подрыве "Макдоналдса" в Санкт-Петербурге в феврале 2007 года. Тогда в результате взрыва несколько посетителей ресторана получили ранения. Кроме того, террористы использовали взрывпакеты мощностью 200 грамм тротила при подрыве жилого дома в Воронеже в ноябре 2007 года.

Напомним, в магазине "Перекресток" на площади Калинина в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Трагедия произошла около 19:00. В результате детонации пострадало десять человек. Девять из них были госпитализированы. Из здания "Гигант-холла", в котором располагался магазин, эвакуировали порядка 50 человек. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, пожарные и спасатели.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, причиной ЧП стало самодельное взрывное устройство. Однако, как сообщает Газета.Ru, Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".