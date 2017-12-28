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Взрыв в супермаркете Петербурга назвали терактом

Фото: GLOBAL LOOK press
По данным источника в спецслужбах, произошедший в Санкт-Петербурге 27 декабря взрыв в магазине можно назвать терактом. На это указывает "профессионализм" преступников.
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Инсайдер считает версию криминальных разборок маловероятной. По его словам, самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, не будут использовать для запугивания конкурентов.

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"Мы знаем, что в Питере есть ряд законспирированных, или спящих террористических ячеек. Не исключено, что одна из них проснулась", – цитирует источник "Московский комсомолец". "По большинству показателей это явно делали профессионалы", – уверен сотрудник спецслужб.

По данным Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу, использовалось самодельное взрывное устройство, эквивалентное 200 граммам в тротиловом эквиваленте. Также СКР уточнил число пострадавших в ЧП.

Десять человек были госпитализированы, угрозы их жизни нет, сообщает газета "Известия". При этом одного уже выписали из больницы. Шестеро остаются в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном.

Появилось и видео с предполагаемым организатором взрыва в "Перекрестке". Получены приметы подрывника. Мужчина оставил рюкзак в камере хранения за полчаса до взрыва, прикинулся покупателем и спешно ушел, сообщает "Фонтанка". 

Перед кассовым рядом, в двух-трех метрах, расположен стеллаж камеры хранения. Бомба была заложена в ячейке на высоте примерно 1,5 метра от пола. Видевшие момент взрыва посетители отметили, что сначала послышался глухой хлопок, а после него появилась бледно-голубая вспышка, и все оказалось в дыму.

Отключилось электричество. Посетители без особой паники, вероятно, от шокового состояния, выбирались из магазина. Взрывом выбило входные стеклянные двери. Пострадавшие отметили отзывчивость очевидцев. Оперативные службы получили сигнал сразу, многие предлагали помощь. 

Следователи проверяют все версии произошедшего, в то время как оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) координирует ситуацию в связи с взрывом. Власти Санкт-Петербурга после инцидента планируют обсудить с местными предпринимателями меры безопасности.

"Магазины оборудованы видеокамерами. Есть охрана, рамки, противодействующие выносу продуктов, но никаких антитеррористических средств в магазинах нет. Надо же понимать, что это частный бизнес. Мы не можем как в метро сделать. Теперь вместе с торговыми сетями будем обсуждать меры безопасности на будущее", – цитирует ТАСС председателя городского Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиза Качаева. 

СКР квалифицировал взрыв в магазине как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. При этом в Следственном комитете подчеркнула, что рассматриваются все версии взрыва.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оперативной группе правительства следить за ситуацией и оказывать всю необходимую помощь. В Петербург из Москвы направлены следователи и криминалисты для выяснения причин и обстоятельств взрыва.

Напомним, в магазине "Перекресток" на площади Калинина в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Трагедия произошла около 19:00. Из здания "Гигант-холла", в котором располагался магазин, эвакуировали порядка 50 человек.

Автор: Людмила Фоканова28 декабря 2017, 08:11

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