Список пострадавших при взрыве в Петербурге





Соловьева Галина Николаевна, 1982 г. – Мариинская больница

Кобелева Инна Алексеевна, 1971 г. – Александровская больница

Ушакова Елена Викторовна, 1964 г.

Аликулов Иврукул Избекович – Александровская больница

Дорофеев Максим Алексеевич, 1983 г. – Мариинская больница

Лыгин Антон Константинович, 1980 г. – Александровская больница

Александрова Людмила Петровна, 1954 г.

Литвинова Алла Евгеньевна, 1962 г. – Мариинская больница

Екатерина Н. – Елизаветинская больница

Любовь А. – Александровская больница







По данным Telegram-канала Mash, один из пострадавших получил осколочную рану живота. Он находится в крайне тяжелом состоянии, с ним работают врачи, передает РИА ФАН. Прямую трансляцию с места происшествия ведет Life.ru.