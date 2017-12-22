Россиянка зарезала брата из-за пощечины

В Вологодской области 36-летняя женщина зарезала родного брата. Как установили следователи, между 44-летним мужчиной и приехавшей к нему в гости сестрой возникла ссора. В ходе конфликта женщина кухонным ножом ударила брата, передает Flashnord.

От полученного ранения пострадавший скончался. В ходе допроса жительница Вологодской области призналась, что обиделась на родственника за то, что он ударил ее по лицу.