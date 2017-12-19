В страшной аварии под Москвой погибли две женщины

На дороге Тетерино – Поречье в Можайском районе Московской области лоб в лоб столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и Volvo С70, передает сетевое издание m24.ru. В результате аварии погибли две женщины-пассажирки Chevrolet. Водитель получил травмы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.