В страшной аварии под Москвой погибли две женщины

На дороге Тетерино – Поречье в Можайском районе Московской области лоб в лоб столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и Volvo С70, передает сетевое издание m24.ru. В результате аварии погибли две женщины-пассажирки Chevrolet. Водитель получил травмы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Бывших супругов будут "выжимать до последней капли"
Некоторые полагают, что с годами она становится похожа на престарелого трансвестита
Привлекательный мужчина оказался учеником теледивы
Актриса дала большое интервью