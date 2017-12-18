Уральского егеря загнали в долговую яму на 34 года за ремонт дороги

Россельхознадзор обвинил егеря Госохотнадзора Челябинской области Ихтиандра Шарипова в порче плодородных земель и оштрафовал на 2,5 миллиона рублей. При этом мужчина получает 5650 рублей в месяц. Если он будет направлять на уплату штрафа половину своей зарплаты, то рассчитается с этим долгом только через 34 года, передает URA.Ru.

Егерь пострадал из-за того, что самовольно отремонтировал дорогу к охотничьей базе Коклан на границе Челябинской и Курганской областей. Сама база была построена еще в 1950-е, тогда же там появилась и дорога. Она также обозначена на всех картах, однако надзорные ведомства, по всей видимости, воспринимают ее как землю сельскохозяйственного назначения.

"Непонятно, почему курганский Россельхознадзор решил, что это земли сельхозназначения. Почему тогда на этой дороге ничего не сеют и не пашут? Тут только березки растут, а с другой стороны болото", – рассказал сам Ихтиандр Шарипов. В ведомстве подчеркнули, что у мужчины не было необходимых бумаг на проведение работ. "Даже действуя в благих целях, он реконструировал дорогу без надлежаще оформленных документов, без проекта, без рекультивации почвенного покрова, и причинил вред землям сельхозназначения", – объяснил позицию чиновников замруководителя Россельхознадзора по Курганской области Антон Захаров.