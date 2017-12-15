В Кабардино-Балкарии боевики напали на сотрудников ФСБ

Бойцы Федеральной службы безопасности подверглись нападению террористов в Кабардино-Балкарии. Правоохранители попытались остановить машину для проверки, в ответ находившиеся внутри мужчины открыли огонь.
В регионе введен режим КТО, ведется перестрелка. Информации о раненых и погибших нет, передает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.
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