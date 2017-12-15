Целью террористов в Петербурге стал Казанский собор

Стали известны подробности подготовки теракта в Санкт-Петербурге. Как оказалось, сторонник запрещенной в России организации "Исламское государство" Евгений Ефимов планировал подорвать Казанский собор.
Нападение было назначено на 17 декабря, передает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости. Злоумышленник арестован.
Специалисты не выявили связи между ЭКО и заболеванием певицы
Певица попыталась протолкнуть своего фаворита к победе
Прославленная гимнастка приехала в Химки
Дискуссия развернулась в facebook