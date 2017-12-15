Целью террористов в Петербурге стал Казанский собор

Стали известны подробности подготовки теракта в Санкт-Петербурге. Как оказалось, сторонник запрещенной в России организации "Исламское государство" Евгений Ефимов планировал подорвать Казанский собор.

Нападение было назначено на 17 декабря, передает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости. Злоумышленник арестован.