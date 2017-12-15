В жилом доме под Москвой случился пожар

В подмосковном Можайске произошел пожар. Огонь возник в квартире пятиэтажного дома.

В результате случившегося пострадали два человека, они получили ожоги. Спасатели долго не могли подобраться к месту происшествия из-за припаркованных во дворе автомобилей, передает НСН со ссылкой на сайт "Подмосковье сегодня". Возгорание было ликвидировано.