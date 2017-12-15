В Кургане пенсионера судят за изнасилование молодой соседки

В Кургане по подозрению в изнасиловании судят 61-летнего мужчину. По версии следствия, пенсионер отдыхал на даче, когда приехала 31-летняя соседка. Он силой затащил девушку в дом, дал несколько пощечин, после чего изнасиловал, передает Eg.Ru. Потерпевшая вызвала полицию. Ранее мужчина был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.