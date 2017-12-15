В Ижевске родился белый медвежонок

У пары белых медведей Афона и Думки в зоопарке Ижевска родился детеныш, передает "Газета.ru". Медведица с малышом находится в берлоге, сотрудники зоопарка могут смотреть на них через камеру. Самец в воспитании первенца участия не принимает. По словам руководства зоопарка, на нем лежит не менее ответственная миссия – развлекать посетителей зоопарка.