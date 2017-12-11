Под Москвой автобус с пассажирами влетел в трактор

На подмосковной трассе А108 произошло ДТП с участием автобуса. По данным сайта "Подмосковье сегодня", автобус, выполнявший рейс из Клина в Большое Щапово, въехал в трактор.

На момент столкновения в салоне автобуса находилось 15 пассажиров, двое из них получили ушибы. Подробности инцидента выясняются.