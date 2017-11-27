Мужчина сжег заживо жену и трех дочерей

В Томской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина подозревается в убийстве своей жены и трех малолетних дочерей.

По данным полиции, трагедия произошла 26 ноября в поселке Маркелово Шегарского района. Согласно предварительной версии, отец семейства в ходе ссоры с 28-летней женой облил ее воспламеняющейся жидкостью и поджег.

В результате пожара погибла не только супруга подозреваемого, но и три их дочери в возрасте пяти лет, шести лет и одного года. В результате происшествия также пострадал сам подозреваемый и находившаяся у него в гостях женщина.

С ожогами они были госпитализированы в Шегарскую районную больницу. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, передает "Газета.ru" со ссылкой на сообщение Следственного комитета по региону.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства семейной драмы и мотивы, которые могли толкнуть подозреваемого на преступление. На месте пожара работают следователи.

Ранее сообщалось, что в Королеве задержали мужчину по подозрению в убийстве гражданского мужа своей бывшей супруги. Пара развелась несколько месяцев назад. Мужчина хотел вернуть девушку и их 11-летнюю дочь.

Однако дверь ему открыл любовник бывшей жены. В ходе ссоры мужчина схватился за нож и перерезал горло сопернику.