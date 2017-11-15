В Москве девушка-бариста убила мать и 4-летнего брата

Бездыханные тела 44-летней женщины и малыша были обнаружены 13 ноября на улице Подольских Курсантов. Их нашел в квартире родственник, сообщив о трагедии в полицию.

Семья уроженцев Узбекистана проживала в данном жилище более десяти лет. Глава семейства, 47-летний Давид работал в эксплуатирующей организации района Чертаново Южное. Его жена, судя по всему, была домохозяйкой – родители воспитывали четырехлетнего сына и 20-летнюю дочь.

Родственник семьи увидел страшную картину около 18:00. Женщина и ребенок были все в крови, на их телах зияли раны от ударов ножом, сообщает "Московский комсомолец". Правоохранители выяснили, что двойное убийство совершила старшая дочь, бариста сети кофеен. Злоумышленница уже задержана.

Примечательно, что девушка сначала замаскировала свое преступление, дабы замести следы. Она подделала якобы предсмертную записку своей матери, пытаясь возложить вину на нее. В записке подозреваемая написала: "Все ляжет на тебя, снимай показания воды, плати за квартиру, вещи сожги, сама так решила". Расследование этого дела находится на контроле у прокуратуры Южного округа.

Другая жестокая расправа произошла ранее в подмосковном Раменском. Там 34-летний мужчина убил свою мать и ее сожителя. Трагедия произошла в ходе бытового конфликта. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления устанавливаются.