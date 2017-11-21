В Подмосковье сотруднику кондитерской компании выстрелили в пах

В Мытищинскую городскую клиническую больницу доставлен 51-летний супервайзер кондитерской компании Ritter Sport. У мужчины диагностировали три огнестрельных ранения левого бедра, еще три – правого бедра, а также ранение головки пениса, передает телеканал "360". Сообщается, что нападение произошло возле дома жертвы в Мытищах. Несмотря на серьезные ранения, пострадавшему удалось добраться до квартиры и вызвать скорую помощь. По факту произошедшего проводится проверка.

