В Новосибирске машина влетела в остановку с людьми

Автомобиль Honda Integra врезался в остановку общественного транспорта "Клиника Мешалкина" на Бердском шоссе в Новосибирске, передает сайт НТВ.Ru. В момент ДТП там находились люди. Сообщается, что один человек погиб, еще один – в тяжелом состоянии. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением. Сотрудникам полиции он объяснил, что пытался избежать столкновения с другой машиной, выезжавшей на шоссе с парковочного места.