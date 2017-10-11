В Перми из автобуса выгнали швырявшего деньгами пассажира

Поздним вечером 10 октября в автобусе маршрута №56 в Перми нетрезвый пассажир стал бросаться деньгами в кондуктора, передает URA.RU. В конфликт вмешался неравнодушный, который выгнал скандалиста на ближайшей остановке. В компании, обслуживающей этот автобусный маршрут, признали, что конфликты с участием пьяных у них случаются довольно часто. Однако жалоб по поводу этого случая им не поступало.