В момент возгорания собака и кот находились в квартире одни
Вдова "выселила" свекровь из могилы
Вдова заявила, что у нее уже были планы на пустовавшее место в могиле. "Причина для судебных разбирательств кажется по-житейски вполне объяснимой: жена хочет в будущем находиться рядом со своим супругом", – сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Дочь вдовы в судебном порядке добилась того, что ее тетя должна была перезахоронить свою мать. Ответчица согласилась с требованием приставов и обратилась в местную администрацию для выделения дополнительного места погребения, после чего ритуальные службы переместили покойную.
"Впоследствии гражданка О. предоставила судебным приставам счет-заказ и квитанции об оплате ритуальных услуг", – сообщает ФССП. Однако вдова не верит документам и требует проверить могилу мужа на наличие в ней трупа женщины.
"Подобные действия противоречат уже имеющимся у судебных приставов документам. Но для того, чтобы собрать более полную и достоверную информацию и исключить дальнейшие претензии, принято решение сделать запросы в администрацию населенного пункта и в ритуальное агентство. После чего, возможно, стороны придут к примирению и не будут беспокоить память уже ушедших людей", – заключает пресс-служба ведомства.
Отметим, усопшие довольно часто становятся причиной ссор и судебных разбирательств. Например, челябинская прокуратура 18 января начала проверку по факту подмены тел двух бабушек в морге. Родственники одной из них, приехав в учреждение для прощания, заявили, что им показали не того человека, сообщает РИА Новости.
Позднее выяснилось, что семья второй бабушки не заметила подмены и похоронила не то тело. "Либо женщин перепутали работники ритуальных услуг из компании "Вечность", доставлявшие тела, либо с бирками ошиблись сотрудники морга. Пока никто не признает свою вину", – заявила официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева.
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