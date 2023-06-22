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Четверг 22 июня

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В Москве зафиксирован рекорд по количеству купленного в ипотеку жилья

В Москве зафиксирован рекорд по количеству купленного в ипотеку жилья
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В последний месяц этой весны в столице было зарегистрировано рекордное число договоров ипотечного жилищного кредитования.

Позволить себе жилье купить недвижимость на собственные средства под силу далеко не всем. При этом откладывать приобретение жилья до лучших времен, которые могут и не наступить, тоже не всегда возможно. В таком случае выходом из ситуации станет оформление ипотечного кредита. За последнее время семей, которые решаются на покупку недвижимости в ипотеку, стало особенно много.

В мае этого года в Москве зафиксирован рекорд по количеству купленного в ипотеку жилья. Как сообщает интернет-издание "Вести Подмосковья", в прошлом месяце число оформленных сделок по оформлению ипотечного кредита возросло на 97,4 процента по сравнению с периодом прошлого года.

Уточняется, что в общей сложности в столице было зарегистрировано 11 657 договоров ипотечного жилищного кредитования. Статистика охватывает как первичный, так и вторичный рынок недвижимости. В апреле этого же года показатель был ниже на 0,2 процента.

Так, Москва продолжает сохранять первую строчку в списке городов России по объемам выданных ипотечных кредитов. В мае показатель копленного в ипотеку жилья в мегаполисе составил 18,7 процента от числа, зафиксированного по всей стране. Всего в столице было оформлено сделок на сумму 881,6 миллиарда рублей.

22 июня 2023, 14:00
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вести Подмосковья✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Легкий способ угробить недвижимость или культурный код российской провинции

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
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