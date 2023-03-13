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Жилья в аренду в Москве стало втрое больше

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Жилья в аренду в Москве стало втрое больше

И предложение продолжает расти.
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Столичных квартир, предлагаемых в аренду, за год стало в 2,73 раза больше. Из-за сократившегося спроса предложение продолжает расти, что напрямую влияет на ставки аренды.

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Собственникам приходится соглашаться на существенные скидки, а также проявлять большую лояльность к арендаторам. Например, все 87% арендодателей заявили о готовности сдать жилье семьям, в которых есть маленькие дети, а 75% – арендаторам с питомцами.

Со скидкой в феврале предлагалась каждая пятая квартира, а средний размер дисконта составлял 10-15%. Охотнее всего идут на уступки те арендодатели, у которых оформлена ипотека. Для них крайне важно сократить собственную долговую нагрузку.

Значительнее всего выросло предложение арендных "однушек" – почти в 2,9 раза. Средняя цена аренды таких лотов сейчас составляет 33 тыс. рублей в месяц. Предложение "двушек" увеличилось в 2,1 раза, а средняя стоимость аренды по итогам февраля составила 45 тыс. рублей.

Автор: 13 марта 2023, 16:00 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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