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Дешевле всего арендовать квартиру в ЮВАО

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Только 4% лотов сдаются дешевле 25 тыс. рублей в месяц.

Основная доля квартир в старых границах Москвы – 37% – сдается в аренду по ежемесячной ставке от 25 тыс. до 45 тыс. рублей. Дешевле 25 тыс. рублей предлагается лишь 4% от всех лотов. Как правило, это квартиры, требующие ремонта, либо жилье в старых домах и в удаленных районах.

Дешевле всего можно арендовать однокомнатную квартиру на юго-востоке города. За год ставки здесь снизились более чем на 5%, до 33 тыс. рублей.

Средняя ставка до 35 тыс. рублей в месяц зафиксирована в ВАО и ЮАО, до 40 тыс. рублей – в северных округах Москвы и в ЮЗАО.

Самые дорогие «однушки» в аренду предлагаются в западных и центральных районах города. Средняя ставка здесь составляет 43 тыс. и 55 тыс. рублей соответственно.

Почти во всех округах ставки аренды снизились в течение прошлого года. Только в СВАО и САО ставки не изменились. Это связано с резким ростом предложения в сегменте. В летние месяцы желающих арендовать квартиру было в пять раз меньше, чем лотов в экспозиции. К концу года ситуация несколько выровнялась, но предложение все равно в 1,5 раза превышало спрос.

27 января 2023, 06:36
Инком✓ Надежный источник

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