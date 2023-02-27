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В России дешевеет арендная недвижимость

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Обнародован рейтинг городов.

Мировая экономическая нестабильность, вызванная пандемией коронавируса и последующими геополитическими переменами, уже в меньшей степени оказывает влияние на рынок недвижимости в России. Постепенно он приходит в норму и все больше зависит от показателей спроса и предложения.

Конечно, внешние факторы все еще действуют, поэтому давать точные прогнозы цен на жилье экспертам довольно сложно, уточняет газета "Коммерсантъ". Так или иначе весной ожидается повышение спроса. Однако сегодня ситуация обратная: низкий спрос при высоком предложении заставляет арендную недвижимость дешеветь.

Аналитики составили рейтинг городов России. На региональных рынках собственники квартир все чаще проявляют лояльность к потенциальным арендаторам, предоставляя дисконт. Особенно сговорчивы собственники, купившие недвижимость в ипотеку, потому что им любыми средствами приходится избавляться от долговой нагрузки.

По данным РИА ФАН, аналитики рассмотрели цены на арендную недвижимость в 16 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях. Среди крупнейших рынков наибольшее падение показал Воронеж. Аренда одноконной квартиры в среднем там снизилась на пять с половиной процентов.

Далее следуют Красноярск и Санкт-Петербург. Цены на недвижимость в аренду там снизились в среднем на 4,6% и 3,7%, соответственно. В целом же по стране показатель падения цен составил 0,4% для однокомнатных и 1,2% для двухкомнатных квартир.

27 февраля 2023, 10:40
Фото: pixabay.com
Коммерсантъ✓ Надежный источник

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