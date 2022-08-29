Неблагодарный Маск: мать самого богатого человека в мире ночует в гараже

Мать известного изобретателя и предпринимателя Илона Маска Мэй рассказала об интересных условиях проживания у своего наследника.



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Во время нечастых визитов Мэй Маск останавливается не в гостевой комнате, а в гараже, который расположен рядом с особняком сына. По ее словам — всех устраивает такое "гостеприимство", пишет Пятый канал.

Состояние Илона Маска оценивается в 257,3 миллиарда долларов США. Дом предпринимателя находится в Техасе, рядом со штаб-квартирой его компании SpaceX. Несмотря на высокий статус владельца, рассчитывать на шикарный особняк около космодрома не приходится. Однако, выбор такой комнаты для ночевки у сына Маск не объяснила. Возможно, для Илона важно сохранить личное пространство даже в отношениях с собственной матерью.



Кажется, что несмотря на все финансовые успехи своих детей, денежное положение Мэй не сильно изменилось. Она живет в обычном доме в Нью-Йорке, размеры которого отлично подходят для 74-летней женщины. По словам Мэй, ее дети сумели сохранить в себе доброту и заботу, поэтому она чувствует себя очень комфортно даже в гараже Илона.



Сама госпожа Маск провела молодость в непростых условиях. В 21 год она приехала в Париж. Женщина снимала небольшую комнату с одной лампочкой под потолком, а ее зарплата составляла тогда около пяти долларов в день.

