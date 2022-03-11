15% за неделю: спрос на жилье в России резко упал

В последнее время россияне стали все больше воздерживаться от покупки недвижимости.

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Если еще в конце февраля на отечественном рынке недвижимости был зафиксирован повышенный спрос, то уже в начале марта тенденция резко изменилась. Только за последнюю неделю спрос на жилье в новостройках снизился на 15%. Что касается "вторички", то с 5 марта там отмечается снижение покупательского интереса примерно на 12% – об этом рассказал портал Vse42.ru со ссылкой на данные главы компании "Этажи" Ильдара Хусаинова.

Как сообщили "Известия", вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что тенденция падения спроса на жилье в сложившейся в России непростой ситуации неизбежна. Кроме того, в последнее время рынок был по-настоящему "перегрет", и многие желающие приобрести жилье, это уже сделали.

Падение покупательского интереса отмечают и эксперты портала "Циан". Впрочем, здесь ситуация не так очевидна: в некоторые дни активность пользователей бывает довольно высокой, поэтому падение спроса нельзя уверенно назвать устойчивым трендом.

Независимый эксперт Наталья Медникова считает, что вышеназванная тенденция сейчас более характерна для регионов – там действительно снизился спрос, в столице же покупательский интерес пока остается примерно на том же уровне.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что эксперты прогнозируют падение цен на квартиры в России в ближайшем будущем.