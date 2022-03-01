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Эксперты: После повышения ключевой ставки квартиры дешеветь не будут
По мнению аналитиков, спрос на первичное и вторичное жилье может упасть почти вдвое. Так, из-за решения Центробанка банки повысят процент по ипотеке.
Из-за отсутствия льготных программ и программ по субсидированию ставок у девелоперов большинству потенциальных покупателей придется на время отказаться от покупки недвижимости, – считает инвестиционный директор "Тринфико" Артем Цогоев.
С ним согласен руководитель "ЦИАН.Аналитики" Алексей Попов. Он тоже думает, что в ближайшее время количество выданных ипотечных кредитов будет все меньше. Эксперт напомнил, что такая же ситуация была в 2014–2015 годах.
Эксперты обратили внимание на то, что ряд банков уже временно приостановил выдачу ипотеки. Алексей Попов отметил, что это всего лишь временная мера, связанная с изменением условий кредитования.
Напомним, 28 февраля ЦБ повысил ставку с 9,5% до 20% годовых, что стало рекордом в нашей стране. Как объяснили в Центробанке, это решение было принято в связи с возросшими девальвационными и инфляционными рисками. Такая мера защитит сбережения россиян от обесценивания.
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