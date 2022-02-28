Увеличение ставки ЦБ: Что это значит для россиян

С сегодняшнего дня Центральный Банк России поднимает ставку по кредитованию на двадцать процентов. О причинах и последствиях рассказал Александр Трифонов "Пятому каналу".
Трифонов заявил, что ставка была повышена из-за нестабильной валюты, роста цен и санкциям со стороны Запада. По словам эксперта, из-за этого может увеличиться процентная ставка. Поэтому пришлось повысить стоимость рефинансирования, чтобы не произошел спекулятивный рост ставок в банках. Трифонов уверен, что это поможет стабилизировать ситуацию. Так, он вспомнил 2014 год, когда стремительно начал расти курс валюты. Тогда ЦБ тоже увеличивал ставку, которая достигла восемнадцати процентов.
Трифонов считает, что для населения это является положительным моментом, поскольку это приводит к увеличению ставки по вкладам для юридических лиц. Таким образом, те, кто в банке разместил вклад, будут получать более высокие проценты.
Однако эксперт отметил, что это еще приведет к росту стоимости кредитов и усложнит кредитование. Он отметил, что из-за этого возрастет инфляция, а значит вырастут цены на продукты и прочие товары. Стоит отметить, что Трифонов считает, что роста ставки до небес ожидать не стоит.