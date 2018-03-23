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Недвижимость

В поселке Северный появится новая дорога

Фото:stroi.mos.ru
На территории поселка Северный будет построена новая дорога. Она пройдет от Дмитровского шоссе вдоль Савеловского направления МЖД, заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.
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По его словам, протяженность дороги составит более шести километров. Вдоль нее появятся пешеходные тротуары и велосипедные дорожки. Кроме того, план проекта предусматривает организацию отстойно-разворотной площадки для наземного общественного транспорта.

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Поселок Северный – один из самых активно развивающихся районов столицы. Ведется комплексное освоение его территории. Возводится новое жилье, социальная (детские сады, школы, больницы) и коммерческая инфраструктура. Поэтому формирование новой транспортной сети является одной из приоритетных задач.

"Строительство новой дороги существенно улучшит транспортную доступность для жителей поселка Северный", – подчеркнул Хуснуллин.

Фото:stroi.mos.ru

Кроме того, в поселок после 2022 года придет метро. Это будет станция Люблинско-Дмитровской линии. На днях салатовая ветка была продлена от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской", которая расположилась в Бескудниковском районе. Пассажирское движение на участке запустил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, новый отрезок подземки обеспечит доступ к метро для 450 тысяч жителей прилегающих территорий. Градоначальник подчеркнул, что проходка этого участка велась в сложных геологических условиях, иногда строителям приходилось работать вручную.

До конца 2021 года на салатовой ветке появятся еще две новые станции: "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово" ("Дмитровское шоссе"). А уже после этого года начнется строительство участка за МКАД в поселок Северный.

Автор: Иван Поляков23 марта 2018, 16:01

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