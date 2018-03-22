На салатовой ветке метро появятся две новые станции

К 2022 году на северном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена появятся две новые станции – "Улица 800-летия Москвы" и "Дмитровское шоссе" ("Лианозово"). В перспективе "салатовая" ветка будет продлена за МКАД – в поселок Северный. О планах по развитию линии рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в настоящее время ведется проектирование и строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии в район Лианозово. "Разрабатывается градостроительная документация на дальнейшее продление ветки до поселка Северный за МКАД", – сказал Хуснуллин.

На первом этапе – до конца 2021 года – линия будет продлена на 3,7 километра. На этом участке откроются станции "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово" ("Дмитровское шоссе"). Дальнейшее продление "салатовой" ветки на север за МКАД ожидается уже после 2021 года, подчеркнул руководитель московского стройкомплекса.

По его словам, благодаря новому участку подземки разгрузится Дмитровское шоссе, улучшится транспортное обслуживание населения сразу нескольких московских районов: Дмитровский, Восточное и Западное Дегунино, а также Бескудниковский.

Кроме того, снизится нагрузка на существующие там пересадочные узлы. В целом из-за уменьшения интенсивности движения транспорта по дорогам улучшится экологическая ситуация на севере города, отметил Хуснуллин.





В четверг, 22 марта, открылся долгожданный участок Люблинско-Дмитровской линии от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Он включает в себя станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Пассажирское движение запустил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что геологические условия в местах проходки тоннелей были сложными, и строителям зачастую приходилось работать вручную.

"Однако, затраченные усилия окупят себя, ведь столица получила новый радиус метрополитена, который обеспечит доступ к этому виду транспорта для 450 тысяч москвичей", – сказал мэр. Благодаря новому участку подземки местные жители смогут сэкономить около 30 минут в пути, добавил он.





Последние семь лет Московский метрополитен развивается стремительными темпами. В 2016 году столичная подземка перешагнула отметку в 200 станций. В прошлом году состоялось открытие отрезка Люблинской-Дмитровской линии от "Марьиной Рощи" до "Петровско-Разумовской".

Одновременно с продлением "салатовой" ветки продолжаются работы на участке Калининско-Солнцевской линии, которая будет продлена от "Раменок" до "Рассказовки" уже этим летом. На линии появятся семь новых станций – "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".