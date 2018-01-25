В Госдуме обсудили проблемы московской реновации

Московские власти готовят около 50 домов для переселения участников программы реновации. Об этом сообщил в Госдуме заместитель руководителя столичного департамента строительства Александр Ломакин.

В стенах Думы 25 января прошло очередное заседание рабочей группы по реновации. На него традиционно пригласили чиновников столичного стройкомплекса и представителей общественности. Замруководителя департамента строительства проинформировал участников встречи, что власти подготовили более 50 домов для переселения жителей пятиэтажек.

"Они находятся в различной стадии готовности. Это и те дома, которые были не по программе реновации (мы переделывали отделку) и те дома, которые строятся в данный момент", – сказал Александр Ломакин, добавив, что речь идет как о панельных, так и о монолитных домах.

Глава рабочей группы, вице-спикер Петр Толстой напомнил, что сейчас уже построено 14 домов площадью около 130 тысяч квадратных метров. Первым жителей примет дом на 5-й Парковой улице в Северном Измайлове. Произойдет это уже в феврале 2018 года. Остальные дома предполагается передать под заселение до конца мая.

На заседании рабочей группы звучали и жалобы. В частности жители пятиэтажек по проспекту Маршала Жукова, которые расселяются в рамках программы строительства Большой кольцевой линии метро, пожаловались на серьезные недоделки и низкое качество ремонта в новом доме на Карамышевской набережной.

Префект Северо-Западного Округа Алексей Пашков подтвердил, что с домом не все в порядке и пообещал, что подрядчик оперативно устранит все недоделки. В свою очередь, замглавы Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко заявил, что новый дом не является аварийным, вопреки заявлениям жителей.





Чиновник в течение недели пообещал изучить все жалобы москвичей, связанные с вываливающимися окнами и трещинами. А глава рабочей группы по реновации Петр Толстой призвал решить эту проблему, потому что, по его словам, ситуация действительно получилась некрасивая.

Вице-спикер Думы также сообщил, что члены рабочей группы по реновации проведут выездное мероприятие по проверке первых домов, в которые переедут участники масштабной программы. Депутаты, представители мэрии и жители переселяемых хрущевок отправятся с инспекцией в Восточный административный округ Москвы.



"Основная тема сегодня – это контроль за строительством домов для переселения. Договорились съездить вместе с членами рабочей группы, жителями непосредственно в те дома, которые в ВАО сейчас готовы к сдаче именно в рамках программы реновации", – сказал Толстой.





Рабочая группа по защите прав и интересов жителей при реализации программы реновации жилищного фонда Москвы была создана для обратной связи с жителями столицы. С лета 2017 года она получила около 200 обращений, касающихся включения домов в программу реновации. Были и просьбы москвичей и о выходе из программы, но их значительно меньше.

Напомним, что закон о реновации был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года. В программу попадают многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века.

Собственники квартир получат на выбор новое жилье или денежную компенсацию. С учетом конструктивных особенностей современного домостроения жители хрущевок переедут в жилье большей площади, причем переезжать москвичи будут в пределах своего района. Исключение составят Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа, где квартиры будут предоставлены в пределах округа.

В начале августа 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилого фонда. В нее вошли 5 тысяч 144 дома, самым массовым переселение будет в столичном районе Кузьминки, его уже называют столицей реновации. Программа рассчитана до 2032 года.