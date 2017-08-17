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Недвижимость

Что получат москвичи от реновации

Фото: stroi.mos.ru
В 2018 году в Москве начнется строительство новых домов на 120 пилотных площадках по программе реновации. Масштабный проект столичных властей, который затронет как минимум миллион москвичей, оценили эксперты. Они уверены, что город ждет полная перезагрузка в плане социальной инфраструктуры и создания нового облика.
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Программа реновации, в первую очередь, повысит комфорт жизни москвичей: новое жилье будет современным и безопасным, а также увеличится число квадратных метров на человека, об этом заявил на недавней коллегии cтройкомплекса мэр Сергей Собянин. По его словам, сегодня на одного жителя столицы приходится всего 19 квадратных метров жилой площади из-за недостатка площадок для новой застройки.

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"Программа позволит избежать ситуации, когда стоимость капремонта аварийных домов существенно превышает полезный эффект от финансируемых работ, позволяя лишь залатать дыры, но не обеспечить комфортное и безопасное проживание в доме", – отметила в интервью РИАМО эксперт направления "Оценка и финансовый консалтинг" группы компаний SRG Марина Золотарева.

По ее мнению, переселение жителей в границах районов их нынешнего проживания минимизирует неудобства, связанные с переездом на новое место жительства. Эксперт назвала главный плюс реновации для москвичей, живущих в хрущевках – они получат жилье в новых благоустроенных кварталах, с развитой инфраструктурой. Комфортабельные дома будут отвечать современным требованиям по энергосбережению и экологичности. К новым домам также предъявляются повышенные требования по качеству материалов отделки.

Фото: mos.ru

Немаловажно что москвичи смогут улучшить свои жилищные условия за счет доплаты или использования материнского капитала. На этот факт обратила внимание гендиректор компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Наталья Шаталина. "Люди получают возможность выбрать для себя квартиру с большим количеством комнат, другой планировки или большей площади. Ранее многие из них даже не задумывались о смене места жительства", – говорит эксперт.

Программа реновации даст городу перспективы развития на ближайшие 20 лет, уверен руководитель стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. С ним солидарны и эксперты московского рынка недвижимости. Руководитель одного из московских представительств агентства недвижимости "Миэль" Ольга Тихонова отметила, что внутридворовая жизнь в новых кварталах будет выглядеть совершенно иначе, чем сейчас.

"Город ждет перезагрузка социальной инфраструктуры, начиная от дорожной сети и заканчивая развитием магазинов шаговой доступности".

По мнению руководителя аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрия Таганова, ликвидация ветхих, морально устаревших домов и строительство нового жилья приведет к общему улучшению облика города, особенно в спальных районах, где под снос попадает большое количество объектов.

Фото: stroi.mos.ru

Известно, что в разработке архитектурной концепции Москвы принимают участие всемирно известные архитектурные борю, в том числе мастерская Захи Хадид и многие другие. По мнению руководителя компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Натальи Шаталиной, благодаря реновации в столице появятся более привлекательные кварталы с точки зрения архитектурных решений.

Комфортная среда проживания в новых домах, а также окружающая обстановка будут диктовать более высокую культуру поведения во дворах, считает генеральный директор компании "Азбука Жилья" Владимир Каширцев. "Сейчас во дворах пятиэтажек часто можно наблюдать компании, которые употребляют спиртные напитки. Когда двор открытый, ухоженный и благоустроенный, человек десять раз подумает, можно ли так себя вести", – считает эксперт.

Фото: mos.ru

1 августа 2017 года власти Москвы утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года, в окончательный список вошли 5144 дома. Закон о реновации в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно документу, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры большей площади в том же районе. Также они могут получить денежную компенсацию в случае если не захотят переезжать в новые квартиры.

Общая площадь вошедших в программу домов – около 16 миллионов квадратных метров, в них свыше 350 тысяч квартир, где проживают порядка миллиона москвичей. Программа реновации охватит все административные округа, а центральной площадкой или "столицей" реновации станут Кузьминки. В этом районе подавляющее большинство жителей поддержало программу и здесь больше всего домов пойдут под снос – 284 здания.


Автор: Александр Комаров17 августа 2017, 16:36

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