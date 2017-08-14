Куда переселят москвичей по программе реновации

Мэрия Москвы утвердила первые адреса домов, куда переселят жильцов пятиэтажек в рамках программы реновации. Всего планируется построить 5,8 миллиона квадратных метров жилья.

Всего в списке значится 113 площадок, которые "практически утверждены", пишут "Ведомости" со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил заммэра столицы Марат Хуснуллин. Среди одобренных адресов будущего переселения есть уже готовые и строящиеся дома, а также пустыри, ветхие здания и парковки.

Застройщиком является компания "Управление гражданского строительства", у нее в работе находится более миллиона квадратных метров площади построек. Около 13 домов находятся на стадии отделки.

По информации издания, больше всего готовых строений расположено в Бескудниковском районе столицы – семь домов площадью более 130 квадратных метров. Два дома находятся в Северном Измайлово и на 5-й Парковой улице, еще четыре – в Западном округе.

Как подчеркнул Хуснуллин, 85-90% москвичей переселятся в дома, расположенные в их микрорайонах. Всего в рамках программы реновации – 323 стартовые площадки, на которых планируется построить около 5,8 миллиона квадратных метров жилья.

Закон о реновации жилья в столице был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении 15 июня. Этому предшествовало обсуждение деталей нормативно-правового акта с заинтересованными лицами, многие из которых побывали на парламентских слушаниях в стенах нижней палаты.

Документ был одобрен президентом России Владимиром Путиным 1 июля. Ровно через месяц, 1 августа, программа была утверждена мэрией Москвы. В окончательный список вошли 5144 дома. Программа рассчитана на срок до 2032 года. Реновация охватит все административные округа столицы.