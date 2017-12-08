Известная актриса стала жертвой черных риелторов
Артистка театра имени Маяковского обратилась в компанию, которая выдавала кредиты под залог квартиры. Анне-Анастасии срочно потребовалось пять миллионов рублей. В качестве гарантии своей платежеспособности и гарантии возврата средств 36-летняя актриса предложила свою квартиру в 3-м Самотечном переулке, неподалеку от Садового кольца.
Получив деньги, радостная актриса начала подписывать документы. Ослепленная миллионами Романова не уделила должного внимания бумагам, на которых ставила свой автограф. В итоге незаметно для себя подписала договор купли-продажи своей квартиры за пять миллионов рублей. Кроме того, Анна-Анастасия подтвердила факт передачи ей денег.
Через несколько недель мошенники переоформили квартиру на генерального директора компании – некую Наталью Корчагину. Та, в свою очередь, продала недвижимость ничего не подозревающему москвичу Загребину. Вскоре Романову попросили освободить квадратные метры. Актриса, конечно, была в шоке. Это жилище в доме 2008 года постройки в пяти минутах от метро "Достоевская" она приобрела за более чем 15 миллионов рублей, что в три раза больше займа, да и не собиралась с ним расставаться, сообщает газета "Московский Комсомолец".
По информации издания, актриса не единственная жертва компании Натальи Корчагиной. Недобросовестная инвестиционно-правовая контора обманула подобным образом уже не одну сотню клиентов. Наивных жертв мошенники заманивали в свои сети с помощью рекламы в интернете: "Выдаем быстрые кредиты под залог недвижимости". Как правило, обращались люди, у которых была плохая кредитная история, однако срочно требовались деньги. Сейчас в отношении компании возбужденно уголовное дело по статье "Мошенничество", потерпевшие составляют коллективный иск.
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