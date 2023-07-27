Мосгоризбирком утвердил порядок голосования на выборах мэра столицы

Причина госпитализации Стаса Пьехи Тесты Скандал Славы и пластического хирурга Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезниПисательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни

Лента новостей

Четверг 27 июля

14:55Умерла актриса Театра им. Моссовета Нина Дробышева 14:21Любовь Успенская рассказала, как именно ее тело изуродовал звездный пластический хирург 11:11В детском лагере Челябинска умер ребенок 10:36В Ростовском аквапарке погиб 4-летний мальчик 10:14В Хабаровске девочка выпала из окна седьмого этажа 06:19Марк Тишман: "Друзья говорят, что я сумасшедший психопат" 04:03В Сети всплыло видео одной из последних репетиций Владимира Высоцкого 02:09О чем важно помнить во время путешествия на авто? 00:23Чем опасно растительное молоко: отвечает диетолог 23:55Невролог посоветовала бороться с фобиями у психолога 23:48Самокатчик сбил ребенка в центре Москвы 23:37Доктор Мясников: Оливковое масло предотвращает деменцию 23:30Метеоролог призвала людей спасаться от дождя под зонтом и дождевиком 22:49Суд признал Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах 22:24Умерла ирландская певица О’Коннор 21:09Адвокат Добровинский прокомментировал обвинения певицы Славы в адрес пластического хирурга 19:09"Падали две звезды": Пугачева наказала Вайкуле 19:00Умер автор песен Гурченко и Леонтьева 18:20За что SHAMAN снискал благодарность композитора Фадеева 16:20Секрет успеха фильма "Барби" раскрыл кинокритик 12:11Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания 11:37Лолита высказала свое отношение к старости: Какое счастье, что жив 11:00В Краснодарском крае загорелся склад винзавода 09:58В Приморье четыре ребенка отравились горючими жидкостями 08:20Профессор РАН рассказал о производстве маргарина и пальмового масла 08:19"До февраля": русский триллер о неуловимом маньяке 06:23Диетолог рассказала, о каких проблемах в организме говорят бессонница и сухость кожи 04:19Narnia: на Патриарших разыграли паназиатскую партию 02:26Белого медведя засняли на видео в Ямальском районе 00:08Почему нельзя расчесывать комариные укусы – отвечает дерматолог 23:20Диетолог: потемневшие яблоки не опасны для здоровья 22:45Стоматолог рассказала о лучшем моменте для удаления зуба мудрости 22:30Психолог рассказала о способах пережить стресс 22:17Умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов 22:00Диетолог назвал чернику идеальной для рациона ягодой 21:16Исследование: клубника способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний 20:20Маркетолог оценил пиар-стратегию Волочковой: В какой-то момент он достигнет пика 19:20Вайкуле вляпалась в скандал из-за Пугачевой 18:20Дочь рассказала о здоровье угодившей в больницу Федосеевой-Шукшиной 16:40Певица Юта поделилась секретом успеха: Пожелай и отпусти 14:5910 полезных привычек: эксперт рассказал, как ухаживать за ногами 14:17Актер Константин Крюков рассказал, на чем любит передвигаться по Москве 12:43"У него был спазм": Илона Броневицкая раскрыла причину госпитализации Стаса Пьехи 12:35Куда сходить в Москве: афиша с 26 июля по 3 августа 10:19Певица Слава готова подать в суд на пластического хирурга за испорченную грудь 09:51Во Владивостоке 25 тысяч человек остались без света из-за яхты 09:39В Нижнекамске в жилом доме взорвался газ 08:00Врач: арбузная диета может привести к дефициту калия и кальция 06:36Киркоров, Пугачева, Собчак: почему звезды выбирают загородную жизнь 04:25В Кемеровской области медвежонок вышел к людям из леса (видео)
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Мосгоризбирком утвердил порядок голосования на выборах мэра столицы

Мосгоризбирком утвердил порядок голосования на выборах мэра столицы
33

Решение принято на заседании комиссии.

Московская городская избирательная комиссия (Мосгоризбирком) утвердила порядок дистанционного электронного голосования на выборах мэра. Общественная палата ранее обсудила проект порядка и одобрила его.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут напомнил, что в этом году на избирательных участках впервые начнут использовать терминалы дистанционного электронного голосования. Устройства будут переносными и стационарными.

"Соответственно, первый обеспечит возможность проголосовать без использования бумажного бюллетеня тем избирателям, которые на участок пришли. Второй обеспечит возможность голосования избирателям на дому с использованием переносного терминала также без бумажного бюллетеня", – цитирует Реута Агентство городских новостей "Москва".

В Общественном штабе по наблюдению за выборами будут осуществляться контрольные распечатки хода голосования. Избиратели смогут самостоятельно следить за ходом избирательного процесса с помощью специального сервиса.

Кандидатам и представителям политических партий предоставят доступ к отдельному узлу распределенной базы данных. Также будет применяться блокчейн, который исключит возможность манипуляций с результатами электронного голосования.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.

27 июля 2023, 15:56
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
АГН "Москва"✓ Надежный источник

В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами
Руководителем избран Вадим Ковалев. Члены Общественной палаты Москвы объявили о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

Московское отделение "ЕР" объявило имена доверенных лиц Собянина на выборах мэра

Московское отделение "ЕР" объявило имена доверенных лиц Собянина на выборах мэра
Это лидеры общественных объединений, заслуженные работники культуры и здравоохранения. Список доверенных лиц Сергея Собянина объявил секретарь столичного отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Мосгоризбирком: В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов

Мосгоризбирком: В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала еще четырех кандидатов на выборы мэра. Мосгоризбирком зарегистрировал Дмитрия Гусева, Владислава Даванкова, Леонида Зюганова и Бориса Чернышова.

В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина

В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина
Штаб расположился в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Пространство на Покровке объединит лидеров мнений и всех, кто готов делиться идеями по развитию Москвы, отметил секретарь столичного отделения партии "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Сергей Собянин официально зарегистрирован кандидатом на пост Мэра Москвы

Сергей Собянин официально зарегистрирован кандидатом на пост Мэра Москвы
Выборы пройдут с 8 по 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала Сергея Собянина кандидатом на должность мэра столицы на предстоящих выборах.

Выбор читателей

26/07СрдВыходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания 25/07ВтрВайкуле вляпалась в скандал из-за Пугачевой 26/07Срд"Падали две звезды": Пугачева наказала Вайкуле 26/07СрдЗа что SHAMAN снискал благодарность композитора Фадеева 25/07ВтрМаркетолог оценил пиар-стратегию Волочковой: В какой-то момент он достигнет пика 25/07ВтрДочь рассказала о здоровье угодившей в больницу Федосеевой-Шукшиной