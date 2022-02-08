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Политика
Европейское СМИ сообщило о сделке Путина и Макрона по Украине

Европейское СМИ сообщило о сделке Путина и Макрона по Украине

Журналисты узнали, о чем договорились Владимир Путин и Эммануэль Макрон накануне.
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В понедельник, 8 февраля, президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели переговоры. На пресс-конференции, состоявшейся после беседы, политики ответили на вопросы представителей СМИ. Главы двух государств, очевидно, не все рассказали журналистам. Многое общественность узнала позднее.

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 Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон президент Франции

 Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Так, Financial Times, ссылаясь на французских чиновников, сообщило, что Путин и Макрон договорились о мерах по деэскалации напряженности вокруг Украины. Якобы президент России пообещал коллеге, что не станет предпринимать новые "военные инициативы", а также выразил готовность вести диалог о развертывании российских войск. По данным источников издания, военнослужащие ВС РФ покинут Белоруссию после учений.

Политики также договорились продолжить обсуждение французских предложений. Однако во время беседы, состоявшейся накануне, опасения Кремля все еще остались, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе сFinancial Times. По его словам, все темы необходимо согласовать с членами НАТО, в частности, с США.

Кстати, во время пресс-конференции Владимир Путин пригрозил странам Североатлантического альянса, задав вопрос: "Вы хотите воевать с Россией?". Этому обращению предшествовало объяснение президента о том, почему вступление Украины в НАТО выйдет боком Европе. Подробнее об этом ранее писали "Дни.ру".

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Фото: Gao Jing / Xinhua / www.globallookpress.com
Автор: 8 февраля 2022, 17:26 Источник: Financial Times ✓ Надежный источник

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