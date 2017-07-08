Пожилая жена Макрона удивила странным нарядом

В немецком Гамбурге с 7 по 8 июля 2017 года проходит саммит представителей стран G20. Журналисты обращают внимание не только на лидеров государств, которые занимаются важными политическими вопросами, но и на их жен, в частности – на их наряды. Многие первые леди вновь удивили работников СМИ – пожилая жена французского президента Брижит Макрон надела юбку до колена, а супруга премьер-министра Японии Аки Абэ надела наряд с изображением цепей.