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Июль 8, 2017
просмотры: 123

Пожилая жена Макрона удивила странным нарядом

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В немецком Гамбурге с 7 по 8 июля 2017 года проходит саммит представителей стран G20. Журналисты обращают внимание не только на лидеров государств, которые занимаются важными политическими вопросами, но и на их жен, в частности – на их наряды. Многие первые леди вновь удивили работников СМИ – пожилая жена французского президента Брижит Макрон надела юбку до колена, а супруга премьер-министра Японии Аки Абэ надела наряд с изображением цепей.

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