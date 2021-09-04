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Политика
Писатель Прилепин: России нужно выступить реальным противовесом США

Писатель Прилепин: России нужно выступить реальным противовесом США

Российский писатель Захар Прилепин считает, что российская модель мироустройства могла бы стать альтернативой так называемой американской демократии.
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В эфире телеканала "Россия 1" Захар Прилепин заявил, что США, несмотря на все, являются самым богатым государством на планете. У страны есть многочисленная армия, деньги. Америка способна трансформироваться, изменяться, отметил российский писатель.

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Однако недавние события в Афганистане, по словам Прилепина, показали: люди в калошах и с автоматами Калашникова могут победить самую сильную в мире армию, которая, как оказалось, не похожа на ту, что показывают в фильмах. Таким образом разрушился миф об Америке, считает писатель.

Также публицист считает американскую демократию, навязываемую всему миру, унификацией. Однако на сегодняшний день, по мнению Прилепина, нет реального противовеса США. Россия не готова им быть, ведь в последние десятилетия российский истеблишмент устраивает суверенная демократия, и страну трогать не нужно, заметил писатель.

"Америка не только влезла к нам в подбрюшье, так она ещё и ни с чем не справляется. Нам неприятно, и нам надо бы брать на себя эту ответственность", – сказал он.

Напомним, ранее Захар Прилепин порассуждал, что может ждать украинских политиков, находящихся сегодня у власти. Публицист считает, что у них впереди незавидное будущее – бегство из страны.

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Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 сентября 2021, 10:58 Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник

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