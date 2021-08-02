Путин положительно оценил работу врио губернатора Пензенской области

Путин и Мельниченко обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов и развития системы здравоохранения в регионе.

Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко. В повестку рабочей встречи прежде всего вошли темы, связанные с инвестиционной политикой и системой здравоохранения региона.

Врио губернатора рассказал главе государстве о крупных проектах по строительству рядя предприятий в 2021-2023 годах, соглашения по которым удалось подписать в рамках ПМЭФ. По словам Мельниченко, в результате Пензенская область сможет получить около 22 миллиардов инвестиций и создать порядка 1200 рабочих мест.

Глава региона положительно оценил перспективы сельскохозяйственной и промышленной отраслей после прихода инвестиций. Он также подчеркнул, что, несмотря на пандемию коронавируса, реализация проектов в области продолжается.

"Вы знаете, я вас прошу обратить на это особое внимание, потому что всегда, но особенно сейчас, конечно, инвесторам нужна будет не только какая-то федеральная помощь, но прежде всего ваша помощь, помощь вашей команды. Я вижу, что вы относитесь к этому самым серьезным образом, и надеюсь, что на практике так оно все и будет", – ответил Путин.

Кроме того, Мельниченко отметил, что региону необходимо укреплять инфекционную службу. Он попросил президента включить в проект бюджета 2022–2024 годов строительство корпуса инфекционного отделения в больнице специализированных видов помощи.

Также врио губернатора рассказал Путину о ситуации с онкологическими заболеваниями. Он указал на высокий уровень смертности от рака и подчеркнул, что коронавирус только ухудшил ситуацию, потому что люди с онкологией получают дополнительные осложнения.

"У нас есть онкологический центр, но там не хватает хирургических мощностей на сегодняшний момент, и мы, конечно же, нуждаемся в том, чтобы построить отдельный хирургический корпус", – подчеркнул глава региона.

Владимир Путин поручил Олегу Мельниченко поработать над повышением качества воды в регионе. Президент обратил внимание врио губернатора на большой уровень износа жилищно-коммунальной сферы. Также глава государства предложил заняться вопросом коммунальных задолженностей местных предприятий.

"В целом я полагаю, что вы абсолютно правильно выбрали приоритеты, и уверен, у вас все получится. Будем Вам помогать, конечно", – заключил Путин.

