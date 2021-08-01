СМИ: белорусские спецслужбы попытались похитить спортсменку из Токио

Белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую попытались увезти насильно из олимпийской деревни.

Это произошло после того, как 30 июля она публично раскритиковала белорусских спортивных чиновников. В видеообращении, опубликованном в ее "Инстаграме", спортсменка эмоционально высказалась в адрес своего "крутого начальства", поставившего её бегать дистанцию, которую должны были бегать другие спортсменки.

Первого августа национальные представители попытались насильно вывезти ее в Белоруссию прямо из Олимпийской деревни. Они купили ей билеты на самолет и повезли в аэропорт. В данный момент девушка находится в Токио под защитой волонтеров и местной полиции. Она заявила, что опасается возвращаться на родину и собирается попросить политическое убежище на территории Евросоюза.

Второго августа Тимановская должна была участвовать в забеге на 200 метров, но ее сняли с соревнования в связи "с эмоционально-психологическим состоянием".

По словам спортсменки, ее заставили бежать эстафету 4 по 400 метров. Причиной послужило недостаточное количество допинг-тестов у других легкоатлеток, что не позволило им прилететь на Олимпиаду в Токио.

Кроме того, Тимановская заявила, что руководство команды перестало отвечать на ее сообщения. По ее мнению, все происходящее с ней сейчас является настоящим "беспределом".